Тройная авария произошла вечером 18 декабря в Дзержинском районе

Региональное управление МЧС сообщает о тройном ДТП в Дзержинском районе.

В субботу, 18 декабря, примерно в 21:15 столкнулись «Мерседес», «Додж» и «Форд». По предварительной информации, пострадал один человек.

Подробности происшествия пока расследуются.

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