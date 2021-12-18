Известный блогер Илья Варламов попал в ДТП в Калуге

Вечером в субботу, 18 декабря, один из самых известных российских блогеров Илья Варламов попал в ДТП на Гагаринском мосту в Калуге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- Попал в ДТП на въезде в Калугу (ехал в такси). На ровном месте водитель одной из машин решил оттормозиться и собрал ещё 3 машины, - написал Варламов. - Через 200 метров тоже ДТП, ещё 3 машины паровозиком. Жертв и серьезных повреждений нет. Соблюдайте дистанцию, скользко. Ну, и пристегивайтесь. Вообще в Калуге какой-то адок! Очень много мелких ДТП! Скользко.

Варламов известен своими жесткими публикациями о благоустройстве в российской провинции. Однако калужским властям пока можно расслабиться. Как рассказал блогер в комментарии нашему изданию, он приехал в Калугу отдыхать.

- Цели исключительно туристические, - прокомментировал Варламов. - У нас тут корпоратив в ваших потрясающих лесах. С лошадками, белочками, баней. Вот только немного омрачилось историей с ДТП.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!