В Калуге пришел в сознание 16-летний подросток, получивший ножевое ранение сердца в уличной драке

В детской областной больнице в Калуге пришел в сознание 16-летний подросток, получивший удар ножом в сердце в уличной драке на остановке общественного транспорта в городе Ермолино Боровского района. В субботу, 18 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство», взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как мы уже рассказывали, конфликт произошел, по предварительным данным, на бытовой почве. Подозреваемый задержан. Это 20-летний юноша из ближнего зарубежья.

Следователи обратились в суд с ходатайством об его аресте.

Расследование уголовного дела продолжается.

UPD. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Об этом стало известно на заседании суда, которое прошло 18 декабря.

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