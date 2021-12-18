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Причиной драки в Ермолино, где 16-летнего подростка ударили ножом в сердце, стал бытовой конфликт

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 18.12.2021 12:26 9 1105
Причиной драки в Ермолино, где 16-летнего подростка ударили ножом в сердце, стал бытовой конфликт

Как мы уже рассказывали, вечером 16 декабря на улице Советской в городе Ермолино Боровского района произошел конфликт между несколькими людьми на остановке общественного транспорта. В результате ножевое ранение сердца получил 16-летний подросток. По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

На данный момент стали известны некоторые подробности.

Как сообщили в УМВД по Калужской области, причиной драки послужил бытовой конфликт. Речь не идет о каких-либо межнациональных разборках.

Об этом говорят и жители Ермолино. Сайт obninsk.name опубликовал видео, на котором две женщины из этого города, призывают не разжигать конфликт и доверить расследование правоохранительным органам. Причиной произошедшего они называют горячую кровь молодежи.

Пострадавшему подростку сразу же оказали помощь местные врачи. Он был прооперирован. На утро пациента на вертолете доставили в Калугу. Сейчас парень находится в детской областной больнице в Анненках.

По информации прокуратура Калужской области, у несовершеннолетнего состояние средней степени тяжести. Министерство здравоохранения сообщало, что жизни парня ничего не угрожает.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. В Следственном комитете при этом опровергли информацию, что конфликт начался из-за девушки.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство».

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 18.12.2021 12:26 9 1105
Тэги: происшествие дети
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