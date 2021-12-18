В Калуге водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 31-летнего мужчину

Вечером в пятницу, 17 декабря, в Калуге насмерть сбили 31-летнего пешехода. ДТП произошло на Тульском шоссе в районе Секиотово, сообщили в субботу в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» около 20:55 двигался в сторону Тулы и сбил пешехода, который шел по проезжей части. Сбитый 31-летний мужчина скончался.

Удар был такой силы, что у автомобиля смяло капот, разбилось лобовое стекло.

Медицинское освидетельствование на месте аварии показало, что водитель был трезв.

ГИБДД обратилось ко всем калужским пешеходам с призывом соблюдать ПДД и носить световозвращающие элементы на одежде. Водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

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