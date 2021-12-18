В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил пешехода на Тульском шоссе

Около 20:50 в пятницу, 17 декабря, на Тульском шоссе в Калуге в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» сбил человека.

По информации спасателей, в аварии один пострадавший. Информация о его состоянии уточняется. У автомобиля смят капот, разбито лобовое стекло.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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