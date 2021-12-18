В Калуге пропал 43-летний мужчина

В пятницу, 17 декабря, в Калуге пропал 43-летний Дмитрий ГРИШЕНКОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Мужчина ушел в неизвестном направлении и не выходит на связь.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 187 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: чёрные, с проседью.

Был одет: cерая ветровка, черная кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!