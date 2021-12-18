В Калуге пропал 43-летний мужчина
В пятницу, 17 декабря, в Калуге пропал 43-летний Дмитрий ГРИШЕНКОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Мужчина ушел в неизвестном направлении и не выходит на связь.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 187 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: чёрные, с проседью.
- Был одет: cерая ветровка, черная кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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