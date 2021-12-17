В Калуге в ДТП с пьяным водителем пострадала 14-летняя девочка

Около 19:55 в четверг, 16 декабря, на перекрестке улиц Московской и Азаровской произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла» поворачивал налево в сторону улицы Азаровской и остановился, чтобы пропустить встречный автомобиль. В этот момент в «Тойоту» врезался попутный «Фольксваген Поло».

Как рассказали в прокуратуре, водитель «Фольксвагена» был пьян.

В аварии пострадала 14-летняя девочка, ехавшая в «Тойоте».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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