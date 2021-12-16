В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении двух «Лад»

Около 11:30 в четверг, 16 декабря, в Жуковском районе столкнулись два автомобиля «Лада». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП с участием «Калины» и «Приоры» произошло на дороге Белоусово – Высокиничи - Серпухов.

МЧС сообщает, что пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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