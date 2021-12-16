В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Фиата» и «Нивы Шевроле»
Около 10:40 утра в четверг, 16 декабря, в поселке Ферзиково столкнулись легковые автомобили «Фиат» и «Нива Шевроле». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
ДТП произошло на улице Калужской.
По нашей информации, в аварии пострадали три человека: водитель «Нивы», 81-летний водитель «Фиата» и 54-летняя пассажирка этого автомобиля.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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