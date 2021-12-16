В Калуге возбудили уголовное дело после ложного минирования торгового центра

Вечером в среду, 15 декабря, в Калуге в очередной раз эвакуировали торговый центр «XXI век» на улице Кирова. На электронную почту администрации поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, сообщили в четверг в прокуратуре Калужской области.

- В ходе выезда спецслужб указанная в сообщении информация о готовящемся взрыве не подтвердилась, - прокомментировали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве. Расследование продолжается.

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