В Калуге «Пежо» и «Шевроле» столкнулись на улице Ленина, пострадал 25-летний пешеход
Около 16:00 в среду, 15 декабря, на улице Ленина в Калуге столкнулись легковые автомобили «Пежо 308» и «Шевроле Эпика». После этого одна из легковушек сбила пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Чижевского. Там установлены светофоры.
По нашей информации, в ДТП пострадал 25-летний пешеход. Он госпитализирован с различными травмами.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Движение на улице Ленина затруднено.
Дорожная обстановка на 17:00.
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