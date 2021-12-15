В Калуге «Пежо» и «Шевроле» столкнулись на улице Ленина, пострадал 25-летний пешеход

Около 16:00 в среду, 15 декабря, на улице Ленина в Калуге столкнулись легковые автомобили «Пежо 308» и «Шевроле Эпика». После этого одна из легковушек сбила пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Чижевского. Там установлены светофоры.

По нашей информации, в ДТП пострадал 25-летний пешеход. Он госпитализирован с различными травмами.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Движение на улице Ленина затруднено.

Дорожная обстановка на 17:00.

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