В Калужской области вынесли приговор москвичу, который пьяным устроил смертельное ДТП

В Калужской области суд приговорил 42-летнего жителя Москвы к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором погиб человек. В среду, 15 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Авария произошла в городе Жуков 29 мая.

Виновник ДТП в пьяном виде ехал за рулем «Киа Соренто», превысил скорость и врезался в попутный «Шевроле Лачетти». Этот автомобиль от удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойотой».

Водитель «Шевроле» погиб. Различные травмы получили пассажир этого автомобиля и водитель «Тойоты».

Кроме того, виновника на три года лишили водительского удостоверения.

- Суд частично удовлетворил исковые требования вдовы и троих детей погибшего о компенсации морального вреда, - отмечают в прокуратуре.

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