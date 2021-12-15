В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Субару»

Около 19:25 во вторник, 14 декабря, в Перемышльском районе рядом с селом Калужская опытная сельскохозяйственная станция столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Субару». В ДТП пострадали два человека, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем ВАЗ 21099 двигалась в сторону Воротынска, выехала на встречную полосу и врезалась в «Субару».

Различные травмы получила сама предполагаемая виновница и 40-летний водитель «Субару».

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