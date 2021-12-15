В Калуге 48-летнего мужчину обвинили в надругательстве над 8-летней девочкой на улице Вишневского

В Калуге 48-летнему мужчине предъявили обвинение в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой. В среду, 15 декабря, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. Опубликовано также фото с опознания.

Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как выяснили следователи, на улице Вишневского мужчина подошел к 8-летней девочке, держал ее и надругался.

- О случившемся ребенок рассказал матери. Благодаря своевременному обращению в полицию и описанию характерных признаков этот мужчина был задержан, - прокомментировали в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!