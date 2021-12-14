В Калужской области 66-летний мужчина пострадал в лобовом столкновении «Рено» и фуры «Вольво»

Около 8:30 утра во вторник, 14 декабря, в Жуковском районе столкнулись легковой автомобиль «Рено» и фура «Вольво». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, лобовое ДТП произошло на трассе А108 недалеко от деревни Пантелеевка.

В аварии, по нашей информации, пострадал 66-летний водитель «Рено». Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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