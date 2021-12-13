В Калужской области 67-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 20:00 в субботу, 11 декабря, в Сухиничах загорелся частный жилой дом. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 67-летней женщины, рассказали нам в понедельник в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара на улице Никитина сейчас устанавливаются.

В одной из комнат выгорели пол и потолок, закопчены все стены.

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