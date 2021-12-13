В Обнинске кондуктор автобуса пострадала в ДТП

Около 17:20 в субботу, 11 декабря, на улице Гагарина в Обнинске в ДТП пострадала 54-летняя кондуктор автобуса. Об этом сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса МАЗ двигался по городскому маршруту и допустил падение кондуктора, которая стояла в проходе.

С различными травмами женщину доставили в больницу.

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