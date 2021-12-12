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В Калуге собирают вещи и деньги для многодетной семьи, у которой сгорел дом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2021 18:40 0 72

В деревне Погореловка Перемышльского района сгорел частный многодетной семьи Петиных. Без вещей и документов остались супруги Сергей и Нина, трое их несовершеннолетних детей, а также теща Зинаида. Об этом рассказали 10 декабря в официальном сообществе храма святого Иоанна Предтечи в Калуге, где работает Сергей.

- Они остались вообще без всего, сгорели документы, вещи, вообще всё, что было, можно сказать, вся жизнь, - отмечают в церкви. - Супруга Нина Алексеевна Петина много лет работает директором Воскресной школы при храме Косьмы и Дамиана в Калуге, по образованию филолог, учитель русского языка и литературы. В доме проживала также мама супруги Зинаида, она пострадала при пожаре - надышалась угарным газом и получила психологический шок.

Калужан просят помочь семье вещами и деньгами. По поводу помощи можно обращаться по телефону Нины Петиной: +7 903 815 56 23.

Опубликованы также размеры одежды супругов и их детей:

  • Сергей - одежда 56-58 на рост 190, обувь 46,
  • Нина - одежда 54, обувь 42-43,
  • Варвара - одежда 46-48, обувь 42-43,
  • Севастиан - одежда 50-52, обувь 49-50,
  • Тихон - одежда 46-48, обувь 48.

Вещи можно передать семье напрямую, связавшись по указанному выше телефону, либо оставить в храме Иоанна Предтечи на улице Московской, 30 (перекресток Московской и Кирова).

Сергей Петин.

- Почти 20 лет они жили в деревне Погореловка, по крупинке обустраивая свой маленький дом. У семьи не осталось ничего, - отмечают в храме. - Семья крайне нуждается в помощи! Кто сколько сможет, кто как может.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2021 18:40 0 72
Тэги: происшествие пожар церковь
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