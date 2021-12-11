В Калуге 41-летний руководитель подрядной организации погиб, упав с нефтяной цистерны

В субботу, 11 декабря, на Грабцевском шоссе в Калуге погиб 41-летний руководитель подрядной организации, которая занималась реконструкцией и очисткой от снега нефтяных цистерн. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В ходе проверки выполненных работ он не удержался и упал с цистерны высотой около 15 метров на землю, - рассказали в прокуратуре. - От полученных поврежденный мужчина скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.

Прокуратура опубликовала фото с места происшествия.

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