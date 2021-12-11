В Калуге «Пежо» врезался в снегоуборочный трактор на дамбе Яченского водохранилища

Около 23:30 в пятницу, 10 декабря, на дамбе Яченского водохранилища в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе съезда на набережную столкнулись легковой автомобиль «Пежо» и снегоуборочный трактор.

У легковушки разбита вся передняя часть, сработали подушки безопасности.

МЧС сообщает, что в ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В сторону Анненок образовался затор.

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