В Калужской области найден живым пропавший 9-летний мальчик

В Обнинске спустя двое суток поисков удалось обнаружить живым 9-летнего мальчика, которого искали с 8 декабря. Об этом поздно вечером в пятницу, 10 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

- Найден, жив! – говорится в сообщении волонтеров. - Всем большое спасибо за распространение в сети.

Напомним, ребенок в среду ушел из школы, но до дома не добрался.

Где он провел все это время, в поисково-спасательном отряде пока не сообщают.

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