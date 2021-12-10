В Обнинске двое суток ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Обнинске пропал девятилетний мальчик Акбаршох Тошмуродов. Вечером в пятницу, 10 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, в среду, 8 декабря, ребенок вышел из школы, но домой не пришел.

Сейчас нет информации, где он может находиться.

Приметы:

Рост: 140 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные, короткая стрижка.

Был одет: темно-зеленый пуховик, темно-синие школьные брюки, черный джемпер, черные кроссовки, шапка в полоску.

Если вы что-либо знаете о мальчике, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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