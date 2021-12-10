В Калуге двое мужчин пострадали в лобовом ДТП в Резвани

Около 12:05 в четверг, 9 декабря, на дороге Вязьма – Калуга в районе поселка Резвань произошло ДТП. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 49-летний водитель «Рено Меган» двигался со стороны Мстихино, выехал на встерчную полосу и врезался в «Ниву».

В результате ДТП пострадали водитель «Рено» и 33-летний водитель «Нивы». Их госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы в Анненках.

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