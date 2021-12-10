В Калужской области водитель «Жигулей» сбил пешехода

Около 8:25 утра в пятницу, 10 декабря, в центре Боровска сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, под колеса «Жигулей» попал человек, пересекавший проезжую часть улицы Ленина по нерегулируемому переходу.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла недалеко от Благовещенского собора.

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