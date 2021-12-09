В Калужской области 64-летний мужчина и 13-летний мальчик пострадали в столкновении «Ауди» и «Фольксвагена»

Как мы уже рассказывали, около 15:40 в среду, 8 декабря, в деревне Воробьево Малоярославецкого района столкнулись легковые автомобили «Ауди» и «Фольксваген». Подробности о происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге Калуга-Детчино-Малоярославец 64-летний водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил встречный «Фольксваген».

В результате ДТП травмы получили сам предполагаемый виновник и ехавший с ним 13-летний мальчик. Их доставили в больницу в Анненки.

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