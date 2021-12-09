В Калуге водитель «Опеля» сбил пятилетнюю девочку на улице Суворова

Около 17:00 в среду, 8 декабря, на улице Суворова в Калуге пятилетняя девочка пострадала в ДТП. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе перекрестка улиц Суворова и Энгельса, недалеко от спортивной школы «Победа», пятилетняя девочка пересекала проезжую часть не по переходу и попала под «Опель Астра». За рулем автомобиля был 24-летний водитель.

С различными травмами ребенка доставили в детскую областную больницу в Анненки. После оказания помощи девочку отпустили домой.

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