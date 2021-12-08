В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Ауди»

Около 15:40 в среду, 8 декабря, в деревне Воробьево Малоярославецкого района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «Ауди».

По информации спасателей, в аварии есть пострадавшие.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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