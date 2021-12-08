Главная Новости Происшествия
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Прокуратура обжалует условный срок виновнику смертельного ДТП на улице Ленина в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 14:34 6 1785

В Калуге районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 36-летнего мужчину, который в июле нынешнего года стал виновником смертельного ДТП на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге. Однако это решение будет обжаловано, сообщили нам в среду, 8 декабря, в прокуратуре Калужской области.

Прокурор требует реального лишения свободы.

- С учетом последствий совершенного преступления, смерти молодой девушки, прокуратура будет отстаивать позицию по наказанию в суде апелляционной инстанции, - заявили в ведомстве.

Как мы уже рассказывали, водитель легкового автомобиля «Мерседес» двигался по улице Ленина, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Хендай». Погибла 27-летняя пассажирка «Хендая». Она скончалась в областной больнице.

Момент ДТП попал на видео.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 14:34 6 1785
Тэги: происшествие дтп видео
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения
Основные моменты при оформлении кредита наличными
Микрокредиты: кому это будет интересно?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru