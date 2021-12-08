Прокуратура обжалует условный срок виновнику смертельного ДТП на улице Ленина в Калуге

В Калуге районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 36-летнего мужчину, который в июле нынешнего года стал виновником смертельного ДТП на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге. Однако это решение будет обжаловано, сообщили нам в среду, 8 декабря, в прокуратуре Калужской области.

Прокурор требует реального лишения свободы.

- С учетом последствий совершенного преступления, смерти молодой девушки, прокуратура будет отстаивать позицию по наказанию в суде апелляционной инстанции, - заявили в ведомстве.

Как мы уже рассказывали, водитель легкового автомобиля «Мерседес» двигался по улице Ленина, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Хендай». Погибла 27-летняя пассажирка «Хендая». Она скончалась в областной больнице.

Момент ДТП попал на видео.

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