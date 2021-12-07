В Калуге водитель «Хендая» сбил 61-летнего мужчину на улице Рылеева

Около 15:00 во вторник, 7 декабря, на улице Рылеева в Калуге сбили пешехода. Об аварии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Хендай» двигался в правом ряду в сторону улицы Кирова и сбил человека у дома №36.

По нашей информации, пострадал 61-летний пешеход. С переломом ноги мужчину доставили в БСМП.

Отметим, что в этом месте нет оборудованного пешеходного перехода.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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