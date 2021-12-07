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В Калуге умер 17-летний парень, сбитый водителем «Лады» на улице Московской

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 07.12.2021 14:59 2 2606
В Калуге умер 17-летний парень, сбитый водителем «Лады» на улице Московской

В Калуге в больнице умер 17-летний парень, которого вместе с девушкой сбили на улице Московской вечером 28 ноября. Во вторник, 7 декабря, об этом сообщили KP40 в прокуратуре Калужской области.

Полученные юношей травмы оказались слишком серьезными. Врачи не смогли его спасти.

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта.

По предварительным данным, 17-летние парень и девушка пересекали улицу Московскую на зеленый сигнал светофора. В этот момент их сбил 23-летний водитель «Лады». Следствие считает, что он проехал на красный.

Предполагаемого виновника 30 ноября заключили под стражу на два месяца.

Уголовное дело было возбуждено по части первой уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь оно будет переквалифицировано на часть третью этой статьи. Она предполагает от трех до семи лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 07.12.2021 14:59 2 2606
Тэги: происшествие дети
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