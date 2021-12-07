В Калужской области две «Лады Ларгус» вылетели в кювет и перевернулись

В понедельник, 6 декабря, в Калужской области перевернулись два автомобиля «Лада Ларгус». Подробности о ДТП сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Около 15:30 на дороге Калуга – Медынь недалеко от города Кондрово не справился с управлением и съехал в кювет 41-летний водитель.

А в 16:40 другой 41-летний водитель «Лады» съехал в кювет и перевернулся на дороге между Козельском и Сухиничами.

У пострадавших мужчин зафиксированы различные травмы.

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