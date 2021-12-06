В Калуге водитель погиб в перевернувшемся «Хендае»

Около 13:40 в понедельник, 6 декабря, рядом с деревней Георгиевское на Правом берегу в Калуге произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, в кювет вылетел и перевернулся автомобиль «Хендай Санта Фе».

По нашим данным, погиб водитель легковушки. Его личность сейчас устанавливается.

Также выясняются и точные обстоятельства происшествия.

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