В Калужской области водитель «Хендая» врезался в забор

Около 8:50 утра в понедельник, 6 декабря, в Боровском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового «Хендая» не справился с управлением на дороге между Боровском и Малоярославцем в районе деревни Тимашово.

Автомобиль вылетел в кювет и врезался в металлический забор.

По информации МЧС, пострадал один человек.

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