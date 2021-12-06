В Калуге 43-летняя женщина и 16-летняя девушка пострадали в ДТП на улице Болдина

Как мы уже рассказывали, вечером 3 декабря на улице Болдина в Калуге в районе развязки с окружной дорогой во время снегопада столкнулись «Дэу Матиз» и «Лада Гранта». Подробности о происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Дэу» ехала по Болдина со стороны улицы Салтыкова-Щедрина, пыталась повернуть налево к торговому центру, но не пропустила встречную «Ладу». После этого «Матиз» врезался в металлический отбойник.

Различные травмы получили водитель «Дэу» и ее 16-летняя пассажирка. Девушку врачи отпустили домой, а женщина госпитализирована.

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