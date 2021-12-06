В Калуге движение на улицах Гагарина и Королева затруднено из-за ДТП

Движение на улицах Гагарина и Королева в Калуге затруднено из-за ДТП. Около 13:30 рядом со школой №6 столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «БМВ» двигавшиеся по улице Королева со стороны парка Циолковского.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Участники ДТП перекрыли одну полосу на Королева и одну полосу на Гагарина.

Заторы образовались со стороны парка Циолковского и сквера Мира.

«Фольксваген» и «БМВ» перекрыли полосу.

Движение затруднено и по Гагарина, и по Королева.

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