В Калужской области 59-летний мужчина погиб в лобовом ДТП с фурой

В Калужской области 59-летний пассажир автомобиля «Тойота Королла» погиб в лобовом ДТП с фурой. Подробности о ДТП в понедельник, 6 декабря, опубликовало региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 17:45 в пятницу, 3 декабря, 57-летний водитель «Тойоты» двигался по дороге Медынь – Верея с небезопасной скоростью. Недалеко от границы с Подмосковьем, у деревни Егорье, автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу под фуру «Вольво».

Пассажир легковушки погиб, водитель попал в реанимацию.

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