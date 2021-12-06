В Калуге водитель «Рено» сбил 41-летнюю женщину на улице Труда

Вечером в воскресенье, 5 декабря, на улице Труда в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:35 водитель легкового автомобиля «Рено Сандеро» двигался в сторону улицы Телевизионной и сбил 41-летнюю женщину на переходе.

Калужанка получила различные травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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