В Калужской области несколько человек пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»
Вечером в пятницу, 3 декабря, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте города Балабаново Боровского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 19:50 там столкнулись «Тойота», «Хендай» и ВАЗ-21099.
В ДТП пострадали несколько человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
В пятницу в Калужской области выпало большое количество снега. Из-за снегопада движение на дорогах затруднено. В Калуге произошло больше десятка ДТП.
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