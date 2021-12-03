В Калужской области несколько человек пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Вечером в пятницу, 3 декабря, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте города Балабаново Боровского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:50 там столкнулись «Тойота», «Хендай» и ВАЗ-21099.

В ДТП пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пятницу в Калужской области выпало большое количество снега. Из-за снегопада движение на дорогах затруднено. В Калуге произошло больше десятка ДТП.

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