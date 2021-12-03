В Калуге «Лада» и «Дэу» столкнулись во время снегопада на улице Болдина

Около 16:35 в пятницу, 3 декабря, на улице Болдина в Калуге произошло ДТП. Там столкнулись легковые автомобили «Лада Гранта» и «Дэу Матиз», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла во время снегопада.

По информации спасателей, в ДТП пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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