В Калуге за день произошло 12 ДТП

В пятницу, 3 декабря, в Калуге произошло 12 ДТП. Такие данные по состоянию на 16:30 опубликовало управление ГИБДД по Калужской области. Дорожная полиция сообщает об ухудшении дорожных условий в связи с метелью и гололедицей.

В одной из аварий пострадал человек. Ранее мы рассказывали, что в Турынино сбили женщину.

- Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число аварий с материальным ущербом, видимость на дороге снижается, дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП, - прокомментировали в управлении ГИБДД.

Полицейские просят калужских родителей не отпускать одних детей на улицу.

Всем пешеходам ГИБДД рекомендует использовать светоотражающие элементы на одежде.

Дорожная обстановка в Калуге на 16:50.

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