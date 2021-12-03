В Калуге водитель «Шкоды» сбил женщину на улице Советской

Около 13:25 в пятницу, 3 декабря, на улице Советской в Калуге водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП произошло у дома №91 недалеко от остановки общественного транспорта «Турынино-3».

Как сообщил в соцсетях очевидец, водитель «Шкоды» ехал со стороны центра, а перебегавшая дорогу не по переходу женщина торопилась на автобус.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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