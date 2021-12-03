В Калужской области «Шевроле» перевернулся после столкновения с «Хендаем»

Около 8:40 утра в пятницу, 3 декабря, в Кировском районе столкнулись автомобили «Шевроле Круз» и «Хендай Гетц». После этого «Шевроле» вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло на дороге между Кировом и трассой А130 в районе деревни Якимово.

МЧС сообщает, что в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. В аварии пострадали оба водителя, их увезли в больницу, рассказали в УГИБДД по Калужской области. По предварительным данным, 30-летний водитель «Шевроле» допустил столкновение со встречным «Хендаем», которым управляла 32-летняя женщина.

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