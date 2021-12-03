В Калужской области «Фольксваген» сгорел возле гаража

Около 6:20 утра в пятницу, 3 декабря, в Малоярославце сгорел легковой автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пожар произошел у гаражного кооператива «Шина».

Автомобиль выгорел полностью.

Никто из людей не пострадал.

Причина пожара устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!