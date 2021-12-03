В Калужской области «Фольксваген» сгорел возле гаража
Около 6:20 утра в пятницу, 3 декабря, в Малоярославце сгорел легковой автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, пожар произошел у гаражного кооператива «Шина».
Автомобиль выгорел полностью.
Никто из людей не пострадал.
Причина пожара устанавливаются.
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