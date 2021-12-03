В Калужской области два человека пострадали в перевернувшемся фургоне

Около 16:40 в четверг, 2 декабря, на 198 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Фиат». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель фургона не справился с управлением.

По нашим данным, пострадали два человека – 34-летний водитель и 19-летний пассажир. С различными травмами они попали в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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