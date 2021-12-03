В Калуге двое мужчин погибли при пожаре в доме на улице Набережной

Около 15:20 в четверг, 2 декабря, на улице Набережной в Калуге загорелась квартира на первом этаже дома №3. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двоих мужчин, сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.

Одному из погибших было 63 года. Личность второго устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точные обстоятельства устанавливаются.

На ликвидацию пожара выезжали 10 пожарных расчетов. Этот дом расположен по соседству с областной администрацией на площади Старый Торг.

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