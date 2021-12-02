В Калужской области 54-летний мужчина погиб в сгоревшей бане

В ночь на четверг, 2 декабря, на железнодорожной станции Ворсино в Боровском районе погиб мужчина. Его тело обнаружили при тушении загоревшихся деревянных сараев, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Личность погибшего сейчас устанавливается. По предварительным данным, хозпостройки загорелись примерно в 3 часа ночи из-за нарушения правил эксплуатации печки.

UPD. В калужском региональном управлении Следственного комитета уточнили, что погибшему было 54 года. Тело находилось на том месте, где до этого была баня.

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