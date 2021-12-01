В Калуге внедорожник без водителя упал с обрыва на улице Гагарина
Около 12:30 в среду, 1 декабря, на улице Гагарина в Калуге упал с обрыва и перевернулся внедорожник. ДТП произошло у дома №13.
Как рассказал нам очевидец, водитель приехал в магазин, припарковался и пошел за покупками. Вернувшись, он не нашел машины на месте. Сначала была версия с угоном, но потом выяснилось, что машина сама покатилась, проехала около 20 метров и сорвалась с обрыва. Внизу на тротуаре и дороге, ведущей к скверу Волкова, в этот момент никого не было. Пострадавших в ДТП нет.
Упавший с высоты около трех метров автомобиль увезли на эвакуаторе.
Разбитый автомобиль увезли на эвакуаторе.
На месте остались обломки.
Авто упало с высоты около трех метров.
Машина укатилась с парковки.
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