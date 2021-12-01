В Калужской области 57-летний водитель «Газели» пострадал в столкновении с КамАЗом

Как мы уже рассказывали, днем 30 ноября на дороге Калуга – Медынь в черте деревни Каравай Дзержинского района столкнулись два грузовых автомобиля. В этой аварии пострадал 57-летний мужчина, сообщили 1 декабря в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался в сторону Калуги, не учел дорожные условия и выехал на встречку, где врезался в «Газель».

С различными травмами водитель «Газели» госпитализирован в Калужскую областную больницу.

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