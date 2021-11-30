ДТП с большегрузами остановило движение на дороге Калуга – Медынь

Около 15:40 во вторник, 30 ноября, на дороге Калуга – Медынь столкнулись грузовые автомобили МАЗ и «Газель». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на мосту через реку Сечна в черте деревни Каравай. Большегруз развернуло, он частично повредил ограждение моста.

Движение в обе стороны затруднено. В сторону Калуги машины стоят от поворота на Товарково.

Ситуация на 17:00.

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